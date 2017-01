MILAN-DEULOFEU: GALLIANI PARLA COL BARCELLONA

18 gennaio 2017

Giornata chiave nella trattativa che dovrebbe portare al Milan Gerard Deulofeu. Al momento non c'è l'accordo tra i rossoneri e l'Everton: si continua a parlare. Non è da escludere l'inserimento del diritto di riscatto, motivo per cui Galliani sta discutendo con il Barcellona, società che ha lanciato il giocatore e che gode ancora di una clausola di recompra.