MILAN, DEULOFEU: "FUTURO? PENSO AL PRESENTE"

11 febbraio 2017

Gerard Deulofeu è l'uomo del momento, e forse del futuro, in casa Milan, ma lo spagnolo preferisce concentrarsi sull'oggi. "Il futuro? Non ci penso, penso al presente: penso che se ti sforzi nella quotidianità ottieni risultati in futuro, quindi ora penso solo al Milan", ha detto a Premium Sport.