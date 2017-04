MILAN, DE SCIGLIO: "FUTURO? SONO SERENO"

6 aprile 2017

Mattia De Sciglio, a Nerviano per un evento legato alla Fondazione Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro: "Sono serenissimo, sto pensando al calcio, a questa maglia e a onorare la fascia da capitano. Ho ancora un anno di contratto come altri compagni, le persone che lavorano per me mi han detto che c'è poco da dire: non ci si è ancora seduti e quando sarà il momento più opportuno, anche in base a quello che accadrà in società, si siederanno e ne parleranno con la società per valutare il da farsi. C'è poco da dire perchè non ci si è trovati a parlarne, ora sono serenissimo". Il terzino 24enne ha un ocntratto con i rossoenri fino al 2018 e in carriera ha giocato sempre e solo nel Milan.