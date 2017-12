MILAN, CRESCE L'IDEA MANCINI PER LA PANCHINA

27 dicembre 2017

Roberto Mancini per la panchina del Milan nella prossima stagione. Questa l'idea lanciata da La Gazzetta dello Sport che racconta come il tecnico jesino, ora allo Zenit San Pietroburgo, sia finito nel mirino della coppia Fassone-Mirabelli. Mancini e il suo Zenit al momento sono al secondo posto del campionato russo, distanti 8 punti dalla Lokomotiv Mosca capolista e il tecnico sembrerebbe aver ostentato un pizzico di malcontento. Un ostacolo alla trattativa potrebbero essere gli 8 milioni a stagione d’ingaggio che Mancini al momento percepisce, così come una possibile chiamata della Nazionale italiana come commissario tecnico. Di sicuro c’è che la dirigenza del Milan sta seguendo con attenzione Mancini per un possibile futuro sulla panchina dei rossoneri.