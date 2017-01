MILAN, CONTATTI PER LUIZ GUSTAVO

21 gennaio 2017

In attesa del closing, Fassone e Mirabelli continuano a lavorare sottotraccia per il mercato di giugno. In particolare sarebbero stati avviati alcuni contatti per Luiz Gustavo, centrocampista per cui attualmente il Wolfsburg chiede adesso 15 milioni più 3 di bonus. A giugno, visto l'avvicinarsi della scadenza del contratto, però le cose potrebbero cambiare e il prezzo potrebbe scendere.