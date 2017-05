MILAN, CITY E UNITED SU DONNARUMMA

14 maggio 2017

Che piaccia a mezza Europa è risaputo: secondo il Sun, su Gigio Donnarumma ci sarebbero soprattutto le due squadre di Manchester. Sia il City di Guardiola sia lo United di Mourinho vedono nel gioiello del Milan il rinforzo ideale tra i pali per la prossima stagione. I Red Devils, in particolare, sono a caccia di un sostituto all'altezza di De Gea, dato in partenza verso il Real Madrid.