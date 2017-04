MILAN CINESE, PRIMI RINFORZI MUSACCHIO E KOLASINAC

13 aprile 2017

Il closing permetterà alla nuova proprietà del Milan di formalizzare le tante trattative avviate da Fassone e Mirabelli. E i primi nomi nella lista sono quelli di Mateo Musacchio e Sead Kolasinac. e prime fumate bianche potrebbero arrivare proprio per il centrale del Villarreal e per il terzino dello Schalke. Per il centrale del Villarreal c'è un'intesa già raggiunta da formalizzare. Discorso simile per Kolasinac, con la scadenza del bosniaco con lo Schalke che potrebbe facilitare ulteriormente la chiusura definitiva dell'operazione, comunque già impostata da diversi mesi.