Milan: Cerci bloccato, El Ghazi in attesa

15 gennaio 2016

Il mercato in entrata del Milan è bloccato. Galliani sta lavorando alle cessioni, ma ancora nessun calciatore ha lasciato Milanello. Alessio Cerci ha la valigia in mano, ma il fondo del Qatar, che detiene il 50% del suo cartellino, continua ad opporsi al prestito al Genoa. Un bel problema per i rossoneri che, così, devono aspettare per andare all'assalto dell'Ajax per El Ghazi. L'olandese, infatti, è stato individuato per essere il sostituto in attacco. Servono dieci milioni di euro e bisognerà valutare anche il futuro di El Shaarawy. Il Faraone potrebbe rientrare dal Monaco e restare a disposizione di Mihajlovic se non dovesse arrivare l'offerta giusta.



A centrocampo, invece, c'è ancora da capire quale sarà la destinazione di Nocerino. Per lui, che vorrebbe restare in Italia, tante offerte da valutare: c'è la Lazio, ma anche la chiamata di Eto'o dalla Turchia e gli interessamenti dalla Spagna di Malaga e Getafe. Un rebus da risolvere il prima possibile per liberare un posto nella mediana rossonera che potrebbe essere riempito da Grassi. Galliani, infatti, ha incontrato l'Atalanta per chiedere informazioni sul giovane. C'è da battere la concorrenza del Napoli e della Fiorentina.