Milan, ceduto Niang al Torino: operazione da 20 milioni

31 agosto 2017

Telenovela finita, tutti contenti. Contento Niang che voleva rimanere a tutti i costi in Italia e ritroverà MIhajlovic, il tecnico con cui si è trovato molto bene in rossonero. Rifiutato lo Spartak Mosca, il francese ha raggiunto il suo scopo. Ora Miha ha un attacco formidabile con Belotti, Iago, Ljajic e infine Niang. Felici anche in via Aldo Rossi, Fassone e Mirabelli non hanno ceduto di un millimetro e alla fine hanno incassato 20 milioni di euro.