Milan, ceduto Niang al Torino: operazione da 15 milioni

31 agosto 2017

M'Baye Niang saluta il Milan : da oggi è un giocatore del Torino. L'accelerata finale nell'ultimo giorno di mercato, con il francese che finalmente vestirà la tanto sognata maglia granata. Trattativa conclusa, con lo scambio dei documenti tra i due club. Operazione da 15 milioni di euro complessivi, tra base fissa e bonus (2 per il prestito, 12 per il riscatto più uno legato al numero dei gol segnati). Sforzo di Cairo che ha accontentato Mihajlovic e ha trovato l'accordo con Fassone e Mirabelli. Alle 17,45 l'ufficialità del trasferimento.

Telenovela finita, tutti contenti. Contento Niang che voleva rimanere a tutti i costi in Italia e ritroverà MIhajlovic, il tecnico con cui si è trovato molto bene in rossonero. Rifiutato lo Spartak Mosca, il francese ha raggiunto il suo scopo. Ora Miha ha un attacco formidabile con Belotti, Iago, Ljajic e infine Niang. Felici anche in via Aldo Rossi, Fassone e Mirabelli non hanno ceduto di un millimetro e alla fine hanno incassato 15 milioni di euro e, pare, non i 20 che erano stati inizialmente ipotizzati.