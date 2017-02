Milan, Caceres respinge la proposta di ingaggio

5 febbraio 2017

E' arrivata con qualche ora di ritardo la risposta di Martin Caceres all'offerta del Milan . E non è stata positiva per i rossoneri. Il difensore uruguaiano, infatti, ha detto "no" al contratto di cinque mesi propostogli da Galliani, con un ingaggio da 250mila euro più bonus da qui a fine giugno. Caceres è quindi partito alla volta dell'Inghilterra, dove ascolterà alcune proposte da squadre di Premier League.

Insomma, alla fine Caceres ha preferito cercarsi un'altra squadra, che dimostrasse di credere forse un po' di più nelle sue qualità. Dopo aver cercato casa prima all'Inter, poi a Firenze e infine in Turchia, il 29enne di Montevideo era vicino al Milan e il superamento delle visite mediche faceva presagire a un accordo imminente. Invece, a stoppare la firma è stata una proposta contrattuale che Martin non ha ritenuto all'altezza. Forse non tanto come durata, quanto come ingaggio nudo e crudo. E così a Montella non resta che fare la conta e sperare che l'infermeria si svuoti presto.