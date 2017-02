Milan, Caceres respinge la proposta di ingaggio. Galliani: "Ha ritenuto insufficiente la nostra offerta"

5 febbraio 2017

Insomma, alla fine Caceres ha preferito cercarsi un'altra squadra, che dimostrasse di credere forse un po' di più nelle sue qualità. Dopo aver cercato casa prima all'Inter, poi a Firenze e infine in Turchia, il 29enne di Montevideo era vicino al Milan e il superamento delle visite mediche faceva presagire a un accordo imminente. Invece, a stoppare la firma è stata una proposta contrattuale che Martin non ha ritenuto all'altezza. Forse non tanto come durata, quanto come ingaggio nudo e crudo. E così a Montella non resta che fare la conta e sperare che l'infermeria si svuoti presto. "Pensavamo che Caceres facesse al caso nostro perché può giocare a destra, sinistra e al centro - ha detto Galliani a Premiun Sport prima di Milan-Sampdoria - Il ragazzo ha superato le visite mediche, ci ha pensato dall'altro giorno e ha detto no. Adesso sono chiusi tutti i discorsi e aspettiamo gli infortunati".