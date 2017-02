Milan: Caceres, l'affare non si sblocca

3 febbraio 2017

L'affare è dunque, al momento, sospeso e non è affatto scontato che le parti possano trovare una soluzione. Il Milan sarebbe dell'idea di non spingersi oltre un contratto di cinque mesi per poi rivalutare la situazione a giugno. Il giocatore vorrebbe ovviamente un contratto più lungo. A questo va aggiunto la questione ingaggio, dato che Caceres e Adriano Galliani non sembrano aver trovato la quadra nemmeno sotto questo punto di vista. Il tutto a margine di una giornata lunga, intensa, in cui il giocatore ex Juve si è sottoposto ad approfonditi test medici che ne hanno di fatto garantito l'idoneità.



Cosa accadrà adesso è realmente difficile capirlo. E' probabile che le parti tornino a parlarsi e provino a raggiungere un accordo, ma in questo momento la distanza è ampia e difficilmente colmabile. Resta il fatto che il Milan aveva pensato a Caceres per l'improvvisa emergenza in difesa conseguente agli infortuni di Antonelli, De Sciglio e Calabria. Emergenza che a questo punto non sarebbe ancora risolta.