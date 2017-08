MILAN, BORINI CHIAMA IBRAHIMOVIC

8 agosto 2017

Fabio Borini non teme la concorrenza e, in un'intervista a Premium, ammette di voler giocare al Milan con Ibrahimovic: "E' un grande, a chi non piacerebbe giocare con lui? Io sono spesso partito come ultima ruota del carro ma poi ne ho giocate tante. Per me la concorrenza è uno stimolo per migliorare".