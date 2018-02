MILAN: BOCA-GOMEZ NON SI FA

1 febbraio 2018

Il Boca Juniors rinuncia a Gustavo Gomez. Il club argentino e il Milan non sono riusciti a trovare l'accordo per il trasferimento del difensore paraguayano. Gli Xeneizes sono arrivati a offrire 6,5 milioni di dollari (5,2 mln di euro) per l'intero cartellino, mentre i rossoneri ne chiedevano 7 per l'80% (5,6 mln di euro).