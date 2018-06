MILAN, BACCA: "VOGLIO RESTARE AL VILLARREAL"

2 giugno 2018

Intervistato da RMC Sport, Bacca ha ribadito la sua volontà di restare in Spagna; "Il mio obiettivo è rimanere nella Liga, ho ancora due anni di contratto con il Milan ma stiamo parlando con il Villarreal. Io sono stato bene lì, speriamo sia la cosa giusta. Il Milan in difficoltà? Ha cambiato tanto, sono arrivati molti giocatori di qualità, però è tornato in Europa. Qui è difficile con Roma, Juventus e Napoli. Sta lavorando per arrivare a quel livello".