MILAN, BACCA FINISCE NEL MIRINO DEL VALENCIA

13/06/2018

Carlos Bacca potrebbe finire al Valencia. Impegnato per ora con la Colombia, l'attaccante di proprietà del Milan vorrebbe restare al Villarreal che però non vorrebbe pagare i 13 milioni del riscatto. Stando a quanto racconta Elgo Digital e rilancia La Gazzetta dello Sport, sembra che il Valencia abbia messo gli occhi sul bomber colombiano e a breve potrebbe fare un'offerta al Milan per aggiudicarselo.