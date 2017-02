MILAN, BACCA: "CINA? VOGLIO RESTARE QUI"

23 febbraio 2017

Carlos Bacca ha uffiicalmente respinto le offerte cinesi. “Come si fa a dire no ai tantissimi soldi cinesi? Si resiste con la testa e con i piedi per terra. I soldi non sono tutto nella vita, prima c’è Dio, poi la mia famiglia: queste sono le cose più importanti di tutte. Sono contento e felice di restare qui e voglio dare tutto nelle prossime partite. Voglio andare in Europa con questa maglia perché dev’essere una grandissima emozione farlo. Lavoro per questo e per stare sempre meglio", ha detto a Premium Sport.