MILAN-BACCA AI TITOLI DI CODA

8 maggio 2017

Il Milan e Carlos Bacca si diranno addio a fine stagione. La terza panchina consecutiva del colombiano (Empoli, Crotone e Roma) è stato l'ennesimo segnale del fatto che Vincenzo Montella non punta più sull'ex Siviglia e per la prossima stagione vuole un nuovo attaccante. L'agente del giocatore, Sergio Barila, è stato avvistato a Casa Milan per trattare con Mirabelli e Fassone l'addio del suo assistito. I rossoneri chiedono 25-30 milioni. Lo riporta Calciomercato.com.