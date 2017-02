MILAN, AUBAMEYANG E LUIZ GUSTAVO I PRIMI NOMI PORTATI DAI CINESI

19 febbraio 2017

Il nuovo Milan cinese che dovrebbe essere ufficializzato l'1 marzo con l'assemblea dei soci sta già lavorando, con il duo Fassone e Mirabelli, per rinforzare la squadra nella prossima stagione. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, i primi nomi potrebbero essere pescati in Germania. Si cercherà innanzitutto di riportare a Milanello Pierre Emerick Aubameyang, cresciuto nelle giovanili rossonere, e Luiz Gustavo, in uscita dal Wolfsburg.