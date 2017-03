MILAN, ATLETICO VIGILE SU SUSO

28 marzo 2017

A fine stagione l'Atlético Madrid potrebbe salutare Gaitan e starebbe sondando il mercato a caccia di un esterno. Stando all'Equipe, i rojiblancos starebbero guardando soprattutto in Italia e in Francia. Il primo nome sulla lista dei desideri è quello di Thomas Lemar del Monaco, ma sul giocatore c'è già il Barcellona. In alternativa, piace molto anche Suso, il cui futuro al Milan è ancora tutto da decidere.