MILAN, ARRIVATA LA FIDEJUSSIONE PER BIGLIA

4 agosto 2017

Sarebbe arrivata, stando a quanto scrive La Repubblica, la prima delle due fidejussioni che servono al Milan per sbloccare gli acquisti di Biglia e Bonucci e presentare le carte necessarie alla Lega. In particolare sarebbe l'acquisto dell'argentino a essere stato regolarizzato grazie all'intervento di Generali assicurazioni e di una banca straniera, mentre si attende ancora quella per l’ex Juventus, che conta comunque di poter giocare il play-off del 17 e 24 agosto.