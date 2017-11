MILAN-ANTONELLI, DIVORZIO A GENNAIO?

1 novembre 2017

Le strade di Luca Antonelli e il Milan potrebbero dividersi a gennaio. Scarsamente impiegato da Montella (29 minuti in campionato e 4 presenze in Europa League tra preliminare e fase a gironi), il 30enne terzino sinistro non è stato convocato per la gara con l'Aek Atene per scelta tecnica. Prove di divorzio?