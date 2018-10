Milan, anche Maldini apre a Ibrahimovic: "Un campione utile"

14/10/2018

Solo gennaio dirà se quella di Zlatan Ibrahimvoc resterà un suggestione per il Milan o diventerà realtà. Intanto, Paolo Maldini si è detto disposto ad accogliere a braccia aperte l'arrivo di un fuoriclasse come lo svedese. "Ibra ingombrante per lo spogliatoio? Io non credo ai giocatori ingombranti. Lui è stata un’idea estiva, ma chiaramente avere dei campioni in squadra fa piacere. E Zlatan ha personalità ed è un campione", ha detto alla Gazzetta.