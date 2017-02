MILAN, AGENTI DI DIEGO LOPEZ IN ITALIA: L'ESPANYOL VUOLE RISCATTARLO

17 febbraio 2017

La Gazzetta dello Sport riporta che nella giornata di ieri gli agenti di Diego Lopez, portiere di proprietà del Milan in prestito all'Espanyol, hanno incontrato Adriano Galliani per discutere del futuro del loro assistito. La società catalana vorrebbe riscattare l'estremo difensore, acquistandolo quindi a titolo definitivo, con il benestare del giocatore, contento di rimanere in Spagna.