MILAN, AG. SUSO: "VUOLE RINNOVARE"

18 gennaio 2017

Milan News ha contattato l'agente di Suso. Queste le sue dichiarazioni: “Uno dei migliori del Milan? Si è vero, perché gli hanno dato fiducia e continuità nel giocare. Merito di Montella? Si, in parte è merito suo perché gli ha dato fiducia e poi è stato bravo Suso a prendersi le sue responsabilità. Gli obiettivi stagionali? Penso che il Milan sia tra i club più importanti al mondo e quest’anno la squadra ha buone opportunità di tornare in Europa. Rinnovo? Suso vorrebbe rinnovare con il Milan, ma per ora non ci sono ancora trattative in corso”