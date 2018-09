MILAN, AG. RODRIGUEZ: "TANTE OFFERTE, MA RICARDO NON HA MAI PENSATO DI LASCIARE"

11/09/2018

Fedeltà al rossonero. Questo il motivo per cui Ricardo Rodriguez è rimasto al Milan quest'estate, nonostante le voci di mercato e le offerte arrivate. A rivelarlo è stato il suo agente Gianluca Di Domenico in un'intervista rilasciata a MilanNews.it: "Non voglio scendere nei dettagli dei nomi delle squadre, ma posso dire di aver ricevuto tante telefonate tra intermediari e operatori di vari club. Ma Ricardo non ha mai pensato di lasciare il Milan. Voi sapete quanto ha cercato Milano e il Milan. Ha sempre detto che non lascerà facilmente i rossoneri e sono parole sincere". Poi Di Domenico ha ribadito i sentimenti del nazionale svizzero: "Si trova bene qui ed è contento di giocare in un club così importante. In una recente intervista disse che sarebbe rimasto anche senza Europa, perché il Milan resta una squadra più importante di altre che giocano le competizioni europee. Vuole giocarsi le sue carte: anche se la gente continuerà a scrivere che deve andar via, lui si terrà stretto il Milan".