MILAN, AG. KALINC: "HA MERCATO IN SPAGNA"

14/06/2018

Proseguono i rumors di mercato che vedono protagonista Nikola Kalinic. L'attaccante del Milan, sarebbe finito nella lista dei desideri del neo tecnico del Siviglia Machin. Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Estadio Deportivo l'entourage del croato ha confermato: "Molte persone ci hanno contattato per chiedere informazioni sul giocatore, non posso confermare quali club in Spagna, ma c'è davvero molto interesse".