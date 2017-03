MILAN: AG.CALABRIA E ANTONELLI "INCONTREREMO IL CLUB PER IL RINNOVO"

1 marzo 2017

Gianni Vitali, procuratore di Calabria e Antonelli, sul futuro dei suoi assistiti: "Ci sarà certamente un confronto con la società in tranquillità - ha detto a 'Top Calcio24' - E' normale in queste situazioni. Finora il Milan ha sempre dimostrato di credere in loro e andremo avanti insieme. Entrambi hanno un contratto ancora per i prossimi anni e a mio parere il Milan farebbe bene a puntare ancora su questi giocatori".