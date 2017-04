MILAN: ACCORDO CON MUSACCHIO

20 aprile 2017

Il Milan è pronto a chiudere per Mateo Musacchio, che sarà dunque uno dei primi rinforzi per la prossima stagione. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Fassone e Mirabelli hanno raggiunto un accordo di massima con il difensore del Villarreal, per cui sono pronti circa 18 milioni di euro.