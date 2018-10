MILAN, ABATE: "POTREBBE ESSERE IL MIO ULTIMO ANNO"

01/10/2018

Il giorno dopo la convincente vittoria sul Sassuolo, Ignazio Abate ha parlato a Milan TV: "Abbiamo dato una risposta importante, soprattutto a noi stessi, sappiamo che abbiamo intrapreso la strada giusta. Ne eravamo convinti prima e lo siamo ancora di più ora - ha detto il terzino rossonero, che ha parlato anche di mercato - Per quanto mi riguarda, non so se sarò qui ancora per tanti anni o se sarà la mia ultima stagione, ma fino all’ultimo onorerò la maglia".