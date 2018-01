MILAN A CACCIA DEL NUOVO DYBALA

8 gennaio 2018

Colpo in prospettiva per il Milan. Secondo tuttomercato, i rossoneri starebbero trattando con il Boca Juniors per la cessione di Gustavo Gomez e avrebbero chiesto in cambio ai Xeneizes il cartellino di Gonzalo Maroni, seconda punta classe '99 che in Argentina hanno già etichettato come il "nuovo Dybala". Su Gomez, trattato anche con l'Udinese nell'affare Jankto, ci sarebbe anche il Flamengo.