MILAN, 40 MLN PER BIGLIA E KEITA

23 maggio 2017

Il Milan prova a fare la spesa in casa Lazio. I rossoneri avrebbero presentato infatti una maxi offerta a Lotito per Keita e Biglia, mettendo sul piatto 40 milioni di euro. Biglia pare abbia gradito l'interessamento (l'offerta è di 3 mln di euro l'anno), ma non vuole scavalcare il club e ha passato la palla a Lotito, che per entrambi i giocatori vorrebbe invece 55 milioni di euro.