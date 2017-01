MILAN: È IL GIORNO DI DEULOFEU

22 gennaio 2017

Dopo alcune schermaglie tra Milan ed Everton circa la tempistica per rendere noto l'acquisto, Gerard Deulofeu dovrebbe arrivare oggi a Milano per poi sottoporsi alle visite mediche di rito nella giornata di lunedì. Lo spagnolo potrebbe essere in panchina già nella gara di mercoledì contro la Juventus in Coppa Italia.