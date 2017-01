MIDDLESBROUGH E CELTA VIGO SU DEULOFEU

16 gennaio 2017

Il Milan dovrà vedersela anche con Middlesbrough e Celta Vigo per ingaggiare Deulofeu. Entrambe le squadre, infatti, starebbero tentando di inserirsi nelle trattative per arrivare al giocatore dell'Everton. Gli spagnoli lo vorrebbero in prestito, mentre il Boro punterebbe a chiudere la trattativa a titolo definitivo già in gennaio. Il giocatore preferisce il passaggio al Milan, mentre la sua squadra preferirebbe l'offerta del Middlesbrough per chiudere immediatamente la questione. Deulofeu prenderà una decisione in merito al suo futuro, stando a corrieredellosport.com, nei prossimi giorni.