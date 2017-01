MIANGUE AL CAGLIARI: QUASI FATTA

16 gennaio 2017

Il giovane terzino dell'Inter Senna Miangue sta per diventare un nuovo giocatore del Cagliari. A testimonianza di quanto la società nerazzurra creda nelle doti del belga, il direttore sportivo Ausilio ha negato ai sardi il diritto di riscatto. La soluzione concordata per il trasferimento è quella del prestito semplice per 18 mesi (vincolati alla permanenza del Cagliari in Serie A). Lo riporta Tuttosport.