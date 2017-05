MIAMI FC: NESTA CHIAMA TOTTI

17 maggio 2017

Il futuro di Francesco Totti potrebbe essere ancora in campo, ma dall'altra parte dell'Atlantico. Come riporta MLSSoccerItalia.com, il Miami FC allenato da Alessandro Nesta avrebbe contattato il capitano giallorosso per offrirgli qualche mese di contratto nella NASL. Stando ad As Usa ci sarebbe l'apertura di Totti.