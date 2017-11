MEUNIER: "HO RIFIUTATO IL CHELSEA"

6 novembre 2017

Thomas Meunier, obiettivo della Juve, ha raccontato alla tv belga un retroscena di mercato sul suo conto. "Mi aspettavo che il PSG comprasse un altro terzino destro, ma non credevo fosse Dani Alves - ha spiegato il terzino del Psg -. Non sapevo cosa pensare, sarei rimasto in panchina tutto il tempo? Avrei potuto trasferirmi al Chelsea l'ultimo giorno di mercato, ma non volevo andarci". "Sono felice al PSG e non voglio andarmene", ha aggiunto.