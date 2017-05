MESSI, SLITTA IL RINNOVO CON IL BARÇA

16 maggio 2017

Il rinnovo di Leo Messi non sarebbe poi così imminente. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo l'argentino vuole prima di tutto aspettare che il club annunci il nuovo allenatore per fare le sue valutazioni. Non è nemmeno da escludere che l'argentino aspetti l'anno nuovo per siglare un nuovo accordo. Il contratto di Messi scadrà il 30 giugno 2018.