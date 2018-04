MESSI: "FUTURO? NON SO QUANTO GIOCHERO' ANCORA"

2 aprile 2018

Lionel Messi non ha fatto chiarezza sul suo futuro da calciatore. "Quanti anni ancora giocherò? Domanda difficile. Non so, ma la voglia di giocare cresce ogni giorno. Ho ancora molte sfide che vorrei vincere collettivamente, più trofei, più gol. Ora sono felice, però non so quando smetterò col calcio. Forse è un po' presto per pensarci, anche se sono consapevole che quel giorno arriverà", ha detto alla rivista dell'Afa.