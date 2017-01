MESSI: C'È L'OFFERTA DEL MAN CITY

17 gennaio 2017

Secondo quanto scrive il quotidiano britannico Sun, il Manchester City farebbe sul serio per Lionel Messi. E' stata presentata una prima offerta di 100 milioni di sterline per portare l'argentino in Inghilterra, sembra però difficile che il Barcellona si privi del giocatore per questa cifra, dopo aver rifiutato 250 milioni dal PSG.