MERTENS, IL RINNOVO DIPENDE DA SARRI

16 maggio 2017

Mentre in campionato prosegue la lotta con la Roma per il secondo posto, fuori dal campo il Napoli è al lavoro per programmare il futuro. Il primo passo riguarda la conferma di Sarri, che ha firmato un nuovo contratto fino al 2020 al doppio di quanto percepito nel suo primo anno in azzurro: il tecnico guadagna ora un milione e 400mila euro e - strettamente legato al suo destino - è il rinnovo di Mertens, che vuole continuare a lavorare con Sarri. L'attaccante, infatti, gradirebbe una clausola rescissoria bassa al fine di potersi liberare abbastanza agevolmente nel caso in cui il mister dovesse divorziare con il club.