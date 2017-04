MERET, L'AGENTE: "IN ESTATE VALUTEREMO"

1 aprile 2017

L'esplosione di Alex Meret è sotto gli occhi di tutti: "Sta vivendo un’annata splendida sia a livello personale che di squadra" ha detto l'agente del portiere a Gazzamercato. Andrea Pastorello ha parlato anche di scenari futuri: "E' destinato a palcoscenici importanti. Stiamo valutando insieme cosa possa essere meglio per la sua crescita: abbiamo centrato la scelta quest’anno con la SPAL. Valuteremo con la massima attenzione la scelta da effettuare in estate per trovare la soluzione migliore. È un ragazzo giovane e quindi la decisione ha un peso maggiore per il prosieguo della sua carriera: dovremo scegliere bene cosa fare" ha detto il procuratore dle portiere convocato in Nazionale da Ventura.