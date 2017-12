Mercato, Vucinic torna in Italia: Foggia lo aspetta

27 dicembre 2017

Mirko Vucinic è pronto a tornare in Italia dopo aver dato l'addio all'Al Jazeera. L'attaccante montenegrino ex Lecce, Roma e Juventus è vicino al rientro nella sua amata Puglia, ma non per vestire la maglia dei salentini come aveva dichiarato in tempi non sospetti, bensì al Foggia che lo vorrebbe nel mercato invernale di Serie B. I rossoneri lo hanno contattato e nei prossimi giorni il "tradimento" potrebbe compiersi.

Più di un gol a partita nell'avventura in Arabia Saudita con l'Al Jazeera e un contratto milionario interrotto in questa stagione. Il fondo economico Vucinic ormai lo ha fatto, affiancandolo a quello dei tempi d'oro con le magliette di Roma e Juventus con cui ha vinto 3 scudetti, 2 Coppa Italia e 3 Supercoppa italiana. Ora la voglia di tornare in Italia, in quella Puglia che lo accolse nel 1999 e da sempre indicata come meta di vita dopo il calcio. Ma non al Lecce, che naviga in Serie C, bensì al Foggia secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Il 34enne è stato contattato dal ds rossonero Luca Nember e l'affare potrebbe concretizzarsi nelle prime ore di mercato invernale.