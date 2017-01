Mercato stop alle 23: dalle 22.45 la diretta streaming su SportMediaset.it

31 gennaio 2017

È iniziato il countdown: alle 23 ci sarà il gong sul mercato e noi saremo in diretta streaming per raccontarvelo. Giornata ricca di appuntamenti sul nostro sito. Laura Fanara avrà in collegamento Pepe Ferrario dallo Star Hotel. Alle 22:45 il gran finale con trenta minuti di trasmissione, in studio ci sarà Lapo De Carlo. Il tutto sarà visibile anche sulla nostra app, collegatevi e non perdete neanche un minuto di questa giornata caldissima.