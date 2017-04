Mercato, si muovono le grandi d'Europa: il Bayern spinge forte per Verratti In Inghilterra danno invece Morata al Chelsea al posto di Diego Costa

16 aprile 2017

Molto mercato, nella domenica di Pasqua, sulle pagine sportive dei principali quotidiani stranieri. Con grandi nomi in evidenza. Su tutti quelli di Verratti e Morata il cui futuro si intreccia con quello di due tecnici italiani, Carlo Ancelotti e Antonio Conte. In Germania danno così per scontato l'assalto del Bayern per il regista azzurro del Psg mentre in Inghilterra sono tornati puntuali titoloni sulle mire del Chelsea per la punta del Real Madrid.



Insomma, secondo la Bild l'eliminazione dei parigini in Champions spingerebbe a questo punto il centrocampista italiano verso l'addio ai campioni di Francia dopo cinque stagioni aprendo così un'asta tra le maggiori big europee. E per il Bayern, alla ricerca di un successore di Xabi Alonso, Verratti sarebbe un'assoluta priorità, nonostante la presenza in rosa del portoghese Renato Sanches.

E se Ancelotti, si scrive, è disposto a tutto pur di riavere con sè Verratti, Antonio Conte (ammesso e non concesso che rimanga al Chelsea) ha espressamente chiesto l'acquisto di Alvaro Morata per rimpiazzare il partente Diego Costa. Lo rivela il Sunday express, che dà per scontata la possibilità che quest'ultimo lascerà Londra per migrare nella Super League cinese. L'attaccante brasiliano di passaporto spagnolo è pronto infatti ad accettare un'offerta di circa 35 milioni di euro a stagione proveniente dal Tianjin Quanjian. Da qui, per i Blues, le mire sull'ex punta della Juve che al Real Madrid stenta a trovare gli spazi desiderati.

