Mercato Roma: Tumminello al Crotone, Gyomber al Bari Nessun colpo in entrata per i giallorossi nell'ultimo giorno di mercato

31 agosto 2017

L'ultimo giorno di mercato in casa Roma è stato caratterizzato da operazioni in uscita. La più importante riguarda il giovane Marco Tumminello con l'attaccante che si è trasferito in prestito al Crotone per mettere minuti ed esperienza nelle gambe restando in Serie A. Scende di categoria, invece, Norbert Gyomber: il difensore slovacco ha accettato la corte dell'ambizioso Bari di Grosso in Serie B. Niente da fare per Dragovic, non convinceva.

TUMMINELLO UFFICIALE Ora c'è anche l'ufficialità da parte del Crotone. Marco Tumminello, giovane promessa del vivaio della Roma si trasferisce in prestito in Calabria. Per lui l'occasione per trovare spazio e minuti nella squadra di Nicola.

GYOMBER RIPARTE DA BARI Ora è ufficiale, Norbert Gyomber va in prestito al Bari. Il difensore in cerca di rivincite ha fatto la scelta coraggiosa di ripartire dalla serie B e da un progetto ambizioso.

LA FIRMA DI TUMMINELLO Ringrazio la Roma per questi sei anni di gioie e di crescita ma soprattutto di avermi dato questa possibilità di andare al @fccrotoneoff....ci vediamo presto #32 #fccrotone #SerieA Un post condiviso da Marco Tumminello (@marcotumminello) in data: 31 Ago 2017 alle ore 05:45 PDT

FATTA PER TUMMINELLO Operazione praticamente chiusa quella tra Roma e Crotone per Tumminello. La conferma è arrivata da Giuseppe Ursino, direttore sportivo del club calabrese: "Posso confermare che è fatta per Tumminello in prestito da noi. Si tratta di un prestito e va solo depositato il contratto nelle prossime ore in Lega".

BALDISSONI: "UN GIOVANE ALLA CHAPECOENSE" "Nulla in contrario, se dovesse essere necessario e se dovesse arrivarci la richiesta". Così in Campidoglio il dg della Roma Mauro Baldissoni in merito alla possibilità di dare in prestito un giovane giocatore della Roma alla Chapecoense, domani sera avversaria dei giallorossi in amichevole.

TUMMINELLO A CROTONE L'arrivo di Patrik Schick ha liberato Marco Tumminello. Per un attaccante che viene, un altro che va. In casa Roma è arrivato il momento di salutare Tumminello, classe '98. Il giovane centravanti andrà a Crotone con la formula del prestito. Gli squali hanno incassato il sì del giovane attaccante che dunque è pronto a trasferirsi alla squadra di Nicola.

GYOMBER VERSO IL BARI Norbert Gyomber è a un passo dal Bari. Il ds dei pugliesi Sogliano ha convinto il calciatore a scendere di categoria. In uscita dalla Roma, era stato già proposto ai rumeni del Cluj. Adesso il Bari è in vantaggio. La firma è attesa nelle prossime ore.

BARELLA IDEA PER IL FUTURO La Roma sta pensando per il futuro a Barella. E la chiave per arrivare al centrocampista del Cagliari potrebbe essere Tumminello, che nella giornata di oggi potrebbe finire proprio in Sardegna, anche se il Crotone è in netto vantaggio e ha già ottenuto il gradimento dell'attaccante. Se il trasferimento dovesse andare in porto, i giallorossi potrebbero strappare un’opzione di acquisto su Barella.

DRAGOVIC NON CONVINCE Chiusa l’operazione Patrick Schick ai giallorossi servirebbe un difensore centrale in più dopo la cessione di Rüdiger al Chelsea. Aleksandar Dragovic del Bayer Leverkusen resta il nome più caldo ma la dirigenza giallorossa non sembra essere del tutto convinta, tanto da valutare seriamente la possibilità di rimanere con gli effettivi attuali almeno per la prima parte di stagione.

