Mercato Real, abbassata la clausola rescissoria di Cristiano Ronaldo: da 1 miliardo a 120 milioni

28/06/2018

Cristiano Ronaldo e il Real Madrid stanno apparecchiando la tavola per la cena d'addio. Le parole di CR7 subito dopo la Champions conquistata hanno aperto a ogni tipo di discorso di mercato e dopo il Mondiale può succedere di tutto, o quasi. Il divorzio però sembra già essere stato studiato: secondo quanto riportato da Ok Diario, la società ha abbassato la clausola rescissoria da 1 miliardo di euro a 120 milioni . Non vale per spagnole e Psg.

Le parole dopo la terza finale di Champions League di fila vinta avevano indispettito un po' tutti, ma anche preoccupato i tifosi del Real Madrid: "Grazie di tutto" aveva detto, sbagliando tempo e modi ma comunque scatenando un putiferio. Le acque intorno a Cristiano Ronaldo sembravano essersi calmate, così come le voci di un approdo al Psg in cambio di Neymar, ma a riaccendere il fuoco delle ipotesi e suggestioni di mercato ci ha pensato Ok Diario, con un'indiscrezione che cambierebbe lo scenario: tra gennaio e febbraio, Ronaldo e il Real avrebbero trovato l'accordo per abbassare la clausola rescissoria da 1 miliardo di euro fino a 120 milioni.



Una mossa studiata dal fuoriclasse portoghese e dal suo agente, con la voglia di cambiare aria e allontanarsi da quei problemi extracalcistici che negli ultimi tempi hanno minato la sua permanenza in Spagna. Da lì le frasi per rinnovare con il club, ma anche un messaggio a tutti gli interessati: ora o mai più. Se questo cambio di clausola sarà confermato, sarebbe clamoroso.



Il trucco in ogni caso c'è e si vedrebbe. Centoventi milioni per tutti, ma non per il Barcellona e nemmeno per il Psg e tutte le altre spagnole. In pratica resterebbe la porta aperta al Manchester United, al City e poche altre se non dalla Cina. Elite economica che dovrà comunque permettersi uno stipendio da capogiro. Ora o mai più, comunque.