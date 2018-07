Mercato, Psg pronto a fare follie: Coutinho o Suarez nel mirino

09/07/2018

Rispondere a Juventus e Real Madrid, ma soprattutto convincere Neymar a restare a Parigi. Il Psg è pronto a un'altra follia di mercato dopo quella del 2017 per il brasiliano, e ancora guardando a Barcellona. Secondo la stampa spagnola Al Khelaifi è pronto a spendere fino a 270 milioni di euro per un talento dei catalani e le ipotesi sono due: Coutinho , per accontentare Neymar o Suarez per risparmiare una parte del cartellino.

L'affare Cristiano Ronaldo sta influenzando il mercato europeo. Il Real Madrid è nell'angolo, le grandi sanno che se Florentino Perez dovesse perdere il cinque volte Pallone d'oro dovrà tuffarsi sul mercato per un grande colpo e il favorito del presidente è sempre stato Neymar, anche se la trattativa più facile per sostituire CR7 porterebbe ad Hazard. Poco importa, il Psg sa che un tentativo con l'entourage di O Ney verrebbe fatto e Al Khelaifi sta cercando di tutelarsi con una seconda follia di mercato superiore ai 200 milioni di euro.



L'asse caldo è col Barcellona e lo riportano i quotidiani spagnoli, quasi in contemporanea, ma discordando sull'oggetto del desiderio: Coutinho o Suarez. Il Mundo Deportivo parla del brasiliano, Sport risponde con l'uruguayano. La sensazione è che sia arrivata una soffiata da quelle parti, che qualcosa sotto ci sia davvero ma che nessuno si sia sbilanciato con chiarezza sull'oggetto in questione, entrambi validissimi.



Obiettivo convincere Neymar a restare a Parigi senza dubbi di sorta. Per Coutinho - scrive Mundo Deportivo - l'offerta per il Barça arriverebbe fino a 270 milioni di euro, dopo che i catalani lo scorso inverno ne hanno spesi 160 per strapparlo al Liverpool. Per Suarez, invece, servirebbero "solo" 200 milioni per avvalersi della clausola rescissoria. In entrambi i casi però il Psg, sotto la lente d'ingrandimento della Uefa per il Fair Play Finanziario, dovrà liberare un paio di pezzi pregiati come Cavani, poco gradito a Neymar, e Di Maria, nel mirino del Napoli.



Il Psg è pronto a fare follie: i nomi sul tavolo sono questi due, in attesa di capire anche cosa faranno Cristiano Ronaldo e il Real Madrid.