Mercato, occasioni per l'estate: da Khedira a Florenzi... Tutti i giocatori in scadenza 2019

6 febbraio 2018

E' passata meno di una settimana dalla chiusura della sessione invernale, ma una delle grandi verità del calcio contemporaneo è che il mercato non si ferma davvero mai. In questo momento chi è in scadenza a giugno 2018 è già libero di firmare per un nuovo club, mentre in vista dell'estate ci sono diversi giocatori che potrebbero trasformarsi in un ottimo affare per tanti club: sono quelli con il contratto fino al 2019 . A fine stagione, infatti, potrebbero essere ceduti a prezzi appetibili (il pericolo è che poi si liberino a parametro zero) oppure, viceversa, potrebbero strappare già da adesso un ricco contratto con le attuali società di appartenenza.

In Serie A i nomi "pesanti" sono quelli di Khedira (Juventus), Florenzi (Roma), De Rossi (Roma), Allan (Napoli) e Perin (Genoa). Occasioni importanti soprattutto per il centrocampo, dunque, anche se i nomi sono tanti e ce n'è per tutti i gusti come potete osservare nella tabella a margine dell'articolo.



La Premier cattura l'attenzione con due portieri tra i migliori al mondo: Courtois (Chelsea) e De Gea (Manchester United). Ma sul taccuino dei grandi club ci sono anche Martial (Manchester United), Ramsey (Arsenal), Fabregas (Chelsea), Daley Blind (Manchester United), Darmian (Manchester United), David Luiz (Chelsea), Pedro (Chelsea), Moussa Dembélé (Tottenham). Tutti stanno già affrontando l'argomento rinnovo con i rispettivi club, ma la questione non è semplice perché le richieste - a maggior ragione in un campionato ricco come la Premier - sono spesso notevoli e impegnative.



In Bundesliga spicca sicuramente Vidal (Bayern Monaco), corteggiato un po' da tutta Europa e pronto a cogliere l'opportunità migliore. Occhio anche a Marco Reus (Borussia Dortmund) e Bernat (Bayern Monaco), mentre in Spagna l'Atletico Madrid deve fare i conti con Godin, Angel Correa e Filipe Luis. Non troppo semplice anche la situazione del Psg, che a furia di contratti esagerati ha inevitabilmente alzato le pretese di ogni componente della rosa. Nel 2019 scadono gli accordi con Rabiot, Di Maria, Areola, Pastore e Dani Alves: dal Qatar potrebbe quindi essere in arrivo una nuova pioggia di milioni.